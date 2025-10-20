Mercato : La signature à Paris qu'il ne peut pas refuser !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, de grands noms étaient attendus au Paris FC suite à la montée en Ligue 1. C'est ainsi que le PFC s'est notamment offert un renfort d'expérience avec Pierre Lees-Melou, arrivé de Brest. Alors que le milieu de terrain a signé pour deux saisons à Paris, on pourrait bien le voir au-delà de 2027. En effet, PLM n'hésitera pas s'il avait la possibilité de prolonger.

Aujourd'hui, Pierre Lees-Melou est un joueur du Paris FC. Cet été, l'expérimenté joueur de Ligue 1 a décidé de quitter Brest pour rejoindre l'ambitieux projet porté par la famille Arnault et le groupe Red Bull. C'est ainsi que Lees-Melou a paraphé un contrat jusqu'en 2027. Mais voilà qu'entre le PFC et le milieu de terrain, l'histoire pourrait durer encore plus longtemps...

« Je pense que je n'hésiterais pas » A peine arrivé au Paris FC, Pierre Lees-Melou s'imagine-t-il déjà prolonger ? La question lui a été posée par Eurosport. Et le joueur du PFC a été très claire à propos de cette potentielle nouvelle signature, expliquant : « J'ai signé deux ans, je suis à fond dans ce projet nouveau et excitant. En cas de proposition de prolongation, je pense que je n'hésiterais pas ».