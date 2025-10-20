Mercato : La signature à Paris qu'il ne peut pas refuser !

Cet été, de grands noms étaient attendus au Paris FC suite à la montée en Ligue 1. C'est ainsi que le PFC s'est notamment offert un renfort d'expérience avec Pierre Lees-Melou, arrivé de Brest. Alors que le milieu de terrain a signé pour deux saisons à Paris, on pourrait bien le voir au-delà de 2027. En effet, PLM n'hésitera pas s'il avait la possibilité de prolonger.
Aujourd'hui, Pierre Lees-Melou est un joueur du Paris FC. Cet été, l'expérimenté joueur de Ligue 1 a décidé de quitter Brest pour rejoindre l'ambitieux projet porté par la famille Arnault et le groupe Red Bull. C'est ainsi que Lees-Melou a paraphé un contrat jusqu'en 2027. Mais voilà qu'entre le PFC et le milieu de terrain, l'histoire pourrait durer encore plus longtemps...
« Je pense que je n'hésiterais pas »
A peine arrivé au Paris FC, Pierre Lees-Melou s'imagine-t-il déjà prolonger ? La question lui a été posée par Eurosport. Et le joueur du PFC a été très claire à propos de cette potentielle nouvelle signature, expliquant : « J'ai signé deux ans, je suis à fond dans ce projet nouveau et excitant. En cas de proposition de prolongation, je pense que je n'hésiterais pas ».
« On n'est pas tout seul à décider »
« Après, on n'est pas tout seul à décider mais quand je vois comment j'ai été accueilli par les joueurs et les dirigeants, c'est sûr que ça donne encore plus envie de se projeter », a poursuivi Pierre Lees-Melou. Affaire à suivre pour son avenir au Paris FC.