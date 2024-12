Mercato : La presse italienne douche les espoirs du PSG !

Axel Cornic

Arrivé libre il y un an et demi, Milan Skriniar pourrait quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato hivernal. Luis Enrique ne compte plus sur lui et s’il souhaite se relancer il devra trouver un nouveau club en janvier, mais certaines portes commencent déjà à se fermer pour l’international slovaque.

Après avoir déjà été poussé vers la sortie cet été, Milan Skriniar semble être l’un des premiers candidats au départ à quelques semaines du mercato de janvier. Et le défenseur central ne manque pas de pistes, même le salaire qu’il touche actuellement au PSG semble être un obstacle pour pas mal de clubs.

Quel club pour Skriniar ?

C’est le cas en Serie A, où les principales options semblent obliger le PSG à prendre une charge une grande partie des 10M€ par que gagne Skriniar. La Juventus semblait être l’une des équipes les plus décidées dans ce dossier, puisque les blessures de Juan Cabal et de Bremer compliquent les choses en défense, mais tout a changé en quelques jours.

La Juventus, c’est fini

Les médias italiens annoncent depuis quelques jours qu’à Turin on aurait d’autres plans pour le mercato de janvier. D’après les informations de Tuttosport, il y aurait un duel entre Antonio Silva de Benfica et Dávid Hancko du Feyenoord pour le poste de défenseur central à la Juventus. A noter que pour le Portugais, des discussions auraient déjà débuté avec son agent Jorge Mendes.