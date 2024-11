Mercato : Un super agent prêt à détruire les plans du PSG ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain pourrait être actif sur le mercato de janvier, notamment au niveau des départs. C’est le cas avec Milan Skriniar, qui ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique et qui a tout intérêt de trouver un nouveau club cet hiver s’il souhaite vite relancer sa carrière.

Recruté pour devenir le nouveau patron de la défense aux côtés de Marquinhos, Milan Skriniar ne semble pas avoir convaincu Luis Enrique. L’international slovaque ne semble être que très peu apprécié par le coach du PSG, qui ne mise quasiment plus sur lui et lui préfère notamment Lucas Beraldo ainsi que Willian Pacho. Et la situation ne va sûrement pas s’arranger avec les retours de blessure de Presnel Kimpembe et de Lucas Hernandez.

La Juve fini pour Skriniar ?

Ces dernières semaines, Skriniar a donc été lié à plusieurs clubs étrangers et c’est notamment le cas de la Juventus, qui cherche un défenseur central pour pallier la longue absence de Bremer. Le joueur du PSG semblait être la grande priorité, mais les choses se seraient finalement compliquées, avec l’idée d’un prêt qui ne séduirait que très peu du côté de Paris.

Jorge Mendes veut placer Antonio Silva

Et un homme pourrait tout simplement faire tomber cette piste à l’eau ! D’après les informations de Mediaset, Jorge Mendes travaillerait d’arrache-pied pour placer Antonio Silva à la Juventus, lors du prochain mercato hivernal. Le Portugais de Benfica serait moins cher que Milan Skriniar, mais surtout l’option d’un prêt avec option d’achat plairait à toutes les parties impliquées par le deal.