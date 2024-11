Mbappé humilié en direct, il dévoile son secret

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà en grande difficulté, Kylian Mbappé se serait bien passé de ce buzz. Mercredi soir sur la pelouse de Liverpool, une photo de l'attaquant français a fait le tour du monde. Après un contact avec Virgil Van Dijk, Kylian Mbappé s'est retrouvé au sol ce qui a donne une photo qui a été largement détournée. Peter Powell, photographe anglais auteur de ce cliché, raconte la façon dont il a pris ce cliché.

«Je savais que Kylian serait quoi qu’il arrive un des sujets majeurs»

« J’ai 50 ans et je travaille comme photographe free-lance au Royaume-Uni pour la presse nationale et les agences. Mercredi soir, je couvrais le match entre Liverpool et le Real Madrid pour l’agence EPA avec laquelle je collabore depuis 13 ans sur des grands événements de football (Coupe du monde, Euro et finales européennes). Avant d’être photographe indépendant, j’ai bossé pendant 16 ans pour le journal News of the World. Mercredi soir, j’étais assis sur un côté du terrain, le long de la tribune Sir Kenny Dalglish. Ce n’est pas une position que j’occupe habituellement car je préfère être derrière un but. Mais sur ce match, avec la blessure de Vinicius Junior, je savais que tous les yeux seraient braqués sur Kylian Mbappé qui retrouvait sa position préférentielle, sur le côté gauche, plutôt qu’à la pointe de l’attaque où il a majoritairement évolué cette saison. Du coup, je savais que Kylian serait quoi qu’il arrive un des sujets majeurs de ce match, peu importe le résultat, et je me suis concentré sur lui bien plus qu’à la normale », explique-t-il dans les colonnes du Parisien, avant de poursuivre.

«Il a trébuché en avant et sa réaction a été de rouler sur lui-même»

« J’avais remarqué sur un tacle précédent que, après être tombé au sol, sa réaction et ses protestations étaient plus tardives que d’habitude. Si bien que lorsqu’il a été taclé par le défenseur de Liverpool Virgil Van Dijk, je me suis focalisé sur Mbappé plus longtemps que d’habitude pour voir sa réaction. Après le contact, il a trébuché en avant et sa réaction a été de rouler sur lui-même, c’est à ce moment-là que j’ai pris la photo. Tout de suite, j’ai compris que ce serait une bonne image. Quel que soit le résultat du match, capturer une telle star mondiale du football dans une position aussi étrange, c’est rare, donc j’étais heureux de l’avoir prise. Alors en plus avec ce résultat, et avec Mbappé qui rate un pénalty, cette image semble avoir capturé l’essence même de ce match. Un peu étrange, anormale. Je regarde rarement comment sont utilisées mes photos à l’étranger mais là j’étais très heureux de voir que celle-ci avait fait la Une de nombreux journaux et de nombreux médias de sports à travers le monde », ajoute Peter Powell.