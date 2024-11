Real Madrid : Mbappé fait complètement craquer un supporter !

Jean de Teyssière

Lors de la rencontre entre Liverpool et le Real Madrid en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a vécu un véritable chemin de croix. Le numéro 9 madrilène a raté un penalty et tout ce qu’il a entrepris. De quoi faire craquer les supporters du Real Madrid, dont l’un a brûlé son maillot après la rencontre.

Les deux soirées de Ligue des Champions ont été compliquées pour certains acteurs du football. Pep Guardiola s’est auto-mutilé après le match des nuls des siens à domicile face à Feyenoord (3-3) après avoir mené 3-0 à la 75ème minute de jeu. Et il n’est visiblement pas le seul à avoir vécu une soirée compliquée.

«Quiconque soutient Mbappé a un QI égal à celui d’une mouche»

Après la rencontre entre Liverpool et le Real Madrid, certains supporters était désespérés devant la prestation catastrophique de Kylian Mbappé. Relayé par The Sun, un supporter merengue n’y est pas allé de main morte : « Mes espoirs et mon soutien pour Kylian Mbappé sont terminés. Je suppose que quiconque le soutient a un QI égal à celui d’une mouche. » Mais ce n’est pas tout...

Un supporter brûle son maillot

Ce même supporter aurait ensuite enlevé son maillot floqué du 9 et du nom de Mbappé pour le brûler. Au prix du maillot, Kylian Mbappé a fortement agacé ce supporter pour qu’il en vienne à cet acte désespéré.