Mercato - OM : Rabiot prêt à claquer la porte ? Il lâche une grande annonce

A 29 ans, Adrien Rabiot est donc aujourd’hui un joueur de l’OM. A la surprise générale, l’international français a signé un contrat de deux ans avec le club phocéen. Mais voilà, rien ne dit qu’il sera toujours à Marseille le saison. Quid alors de son avenir ? Rabiot peut-il quitter l’OM lors du prochain mercato estival ? Florent Germain a pris position sur ce dossier.

Dimanche dernier, Adrien Rabiot s'était exprimé au micro de Téléfoot. Une intervention du joueur de l’OM qui a fait beaucoup parler, notamment en ce qui concerne ses propos sur le PSG. Mais le protégé de Roberto De Zerbi a également parlé de son avenir lors de cette interview. Alors que Rabiot est lié jusqu’en 2026 avec l’OM, il a notamment expliqué : « Je me vois longtemps avec l’OM ? Franchement, je ne sais pas. Je suis très à l’instinct. Ça dépendra aussi de comment ça se passe, ce que je ressens sur cette saison, si je vois qu’il y a moyen d’aller plus haut, d’aller plus loin. Je suis un compétiteur, je veux avoir autour de moi des joueurs qui peuvent emmener cette équipe très loin. Il y a tout ça, tout ces paramètres qui rentrent en compte. En tout les cas, à chaque fois que je mettrai le pied avec l’OM, je vais donner 100% ».

« S’il y a Ligue des Champions, si tu renforces encore plus l’équipe… »

Adrien Rabiot l’a donc dit, il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Sera-t-il encore à l’OM la saison prochaine ? Si certains redoutent déjà un départ de l’international français, ce n’est pas le cas de Florent Germain. Pour BFM Marseille, le journaliste RMC a expliqué : « Faut s’attendre à ne pas le voir à l’OM la saison prochaine ? Non, tu ne peux pas savoir. S’il y a Ligue des Champions, si tu renforces encore plus l’équipe et en plus faut avoir en tête qu’on sera un an avant la Coupe du monde, donc tu prends un peu moins de risque sur ta destination. C’est un cadre important de l’équipe de France ».

« Je ne vais pas mettre ma main au feu qu’il va partir »

« S’il va jusqu’en 2026 à l’OM, il peut encore avoir un très beau contrat, un dernier, dans le club de son choix. (…) Tu ne peux pas garantir d’avoir Rabiot deux ans. Il y aura forcément une réflexion à l’été et une possibilité qu’il parte. Mais, je ne vais pas mettre ma main au feu qu’il va partir. Honnêtement », a-t-il ensuite ajouté concernant l’avenir d’Adrien Rabiot. Affaire à suivre…