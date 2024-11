Mercato : L’OM reçoit un incroyable appel du pied en Premier League

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Hyper actif l’été dernier, l’OM avait bouclé pas moins de 12 nouvelles arrivées. Et pourtant, d’autres transferts auraient pu être conclu à l’image de celui d’Andreas Pereira. Annoncé dans le viseur de l’OM, l’international brésilien est finalement resté à Fulham, mais peut-être pas pour longtemps puisqu’il ouvre la porte à une signature à Marseille.

Durant le mercato d'été, l'OM a été associé à de nombreux joueurs, y compris Andreas Pereira. L'international brésilien est finalement resté à Fulham où il réalise un début de saison discret malgré un temps de jeu très important. Et alors qu'il confirme avoir été contacté par l'OM l'été dernier, il ouvre surtout la porte à une signature prochaine à Marseille.

OM : Un énorme risque avec cette signature prestigieuse ? https://t.co/Y2Wg79965L pic.twitter.com/oUsmzX01Yq — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

Andreas Pereira lance un appel du pied à l'OM

« À l’étranger (Angleterre), une proposition est arrivée de Marseille, on a discuté, et malheureusement ça n’a pas marché. Il y a aussi eu une proposition de Nottingham Forest. Ce sont les deux clubs qui se sont le plus rapprochés de moi, mais il y a eu beaucoup d’intérêt (d’autres clubs) », rappelle-t-il pour Premier League Brasil, avant d’évoquer son envie d’évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi.

«Ce serait vraiment cool»

« Ce serait vraiment cool (d’aller à Marseille), compte tenu de la façon dont De Zerbi veut jouer au football. Je voyais ça positivement, mais on verra maintenant en janvier ou en fin de saison s’il y aura un transfert ou si je resterai à Fulham », ajoute Andreas Pereira.