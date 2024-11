«Ça donne envie», un buteur répond à l’énorme salaire proposé par le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Habitué à proposer des contrats en or pour recruter ses pistes du mercato, le PSG avait tenté le coup avec Alexandre Lacazette sous l’ère Laurent Blanc. Le buteur et capitaine de l’OL s’est confié à ce sujet, et précise avoir longuement réfléchi vu le salaire que les proposait le PSG à cette époque.

Du haut de ses 33 ans, Alexandre Lacazette est forcément plus proche de la fin de sa carrière que des débuts. Le buteur de l’OL n’a pourtant connu que deux clubs, lui qui était passé par Arsenal entre 2017 et 2022 avant de revenir chez les Gones. Pourtant, Lacazette n’a pas manqué de propositions prestigieuses au cours de sa carrière, lui qui avait notamment reçu une très belle offre du PSG avec un gros contrat à la clé, lorsque Laurent Blanc entraînait le club de la capitale.

Lacazette dévoile ses pistes XXL

Dans un entretien accordé à Média Carré, Alexandre Lacazette évoque les clubs prestigieux dans lesquels il aurait pu signer : « Barcelone ? Oui, il y a eu des discussions. Après des discussions, ça ne veut pas dire forcément que j'aurais pu y aller. Sinon, je dirais Atlético, la Juve. Est-ce que j'ai dit non au PSG ? Oui c'est vrai. Il y a eu Marseille aussi. Paris, c'était sous l'ère Laurent Blanc. Marseille, c'était après Arsenal », indique le buteur de l’OL.

« Le PSG ? Quand tu vois les chiffres... »

« Quand les dirigeants de Paris viennent, c'est vrai que tu vois les chiffres, ça te donne envie forcément. Mais moi, je n'avais déjà pas très envie d'aller dans un autre club français et je voulais goûter à un autre championnat. Après en réfléchissant vraiment et c'est naturel, tu te dis que ça ne sert à rien d'aller à Paris », poursuit Lacazette au sujet de ses contacts avec le PSG, qui lui offrait donc visiblement un salaire conséquent pour signer. Mais le joueur en a décidé autrement.