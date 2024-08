Mercato : La décision du PSG qui va changer la vie de Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Le mercato estival fermera ses portes le 30 août prochain. Et à l’instant T, Manuel Ugarte est toujours un joueur du PSG, quand bien même Luis Enrique attendrait de ses dirigeants que le milieu de terrain uruguayen quitte le club. Et le Paris Saint-Germain se rapprocherait du fait de donner entière satisfaction à son coach. Explications.

Manuel Ugarte (23 ans) n’est plus le bienvenu au PSG. Luis Enrique, qui ne l’a pas retenu vendredi dernier pour le match d’ouverture de la nouvelle saison de Ligue 1 au Havre (4-1), ne compterait plus sur lui depuis plusieurs semaines comme le journaliste Duncan Castles le dévoilait à The Transfers Podcast.

Luis Enrique ne veut plus entendre parler de Manuel Ugarte

Luis Enrique aimerait témoigner du départ de Manuel Ugarte qui se serait mis contractuellement d’accord avec Manchester United depuis le mois de juillet. C’est en effet ce que le journaliste Fabrizio Romano a confié sur son compte X dans la nuit de lundi à mardi. Jorge Mendes, célèbre agent portugais, ferait l’intermédiaire entre Manchester United et le PSG pour le prêt d’une saison avec obligation d’achat souhaité par les Red Devils pour Manuel Ugarte.

Le PSG pense à accepter l’offre de Manchester United

Et à en croire Graeme Bailey, le PSG prendrait désormais en considération l’option de laisser partir Manuel Ugarte autrement qu’un transfert cet été. Le journaliste d’HITC Football explique cependant qu’il faudrait une obligation d’achat dans le deal et qu’elle soit à la hauteur de la demande parisienne.