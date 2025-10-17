Mercato : «La connerie» dénoncée avec Neymar !

Axel Cornic

Depuis son départ du Paris Saint-Germain en 2023, Neymar a connu plusieurs déboires, notamment avec un énorme flop du côté de l’Arabie Saoudite. Désormais au Brésil dans son club formateur de Santos, la star de 33 ans retrouve peu à peu ses sensations, avec un possible retour en Europe qui a même été évoqué.

La descente aux enfers de Neymar est un véritable feuilleton. L’ancien prodige brésilien n’a jamais atteint les objectifs qu’on pensait à sa portée et sa carrière a surtout l’air d’être un gros gâchis. Ce n’est pas seulement le cas pour son passage au PSG, puisque même en Arabie Saoudite on ne gardera pas un grand souvenir de lui.

Neymar proposé en Serie A ? Son retour à Santos semble l’avoir aidé à se relancer, mais les blessures continuent de le freiner. Pourtant, plusieurs sources ont évoqué ces derniers jours un incroyable retour en Europe et plus précisément en Serie A ! Neymar aurait en effet été proposé au Napoli ainsi qu’à l’Inter, deux cadors du Championnat italien.