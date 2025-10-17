Mercato : Neymar, Mbappé… La manipulation révélée du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant accueilli Kylian Mbappé en 2017, le PSG avait alors accueilli le Français en provenance de l'AS Monaco... sous la forme d'un prêt. Le jeune attaquant était ainsi prêté avec une option d'achat quasiment obligatoire fixée à 145M€ + 35M€ si Paris revendait ou prolongeait Mbappé. Une opération totale à 180M€ que le PSG a dû monter avec un peu de malice.

Avec le transfert de Neymar, le PSG a fait péter la banque. A l'été 2017, le club de la capitale n'a pas regardé à la dépense pour activer la clause libératoire du Brésilien alors au FC Barcelone. C'est ainsi que 222M€ ont été dépensés. Ça n'a pas empêché dans la foulée le PSG de recruter Kylian Mbappé. Toutefois, étant donné l'investissement réalisé avec Neymar, il a fallu bricoler.

Mbappé, un prêt avant d'être transféré au PSG ! En effet, Kylian Mbappé n'a pas été immédiatement transféré au PSG en provenance de l'AS Monaco. Initialement, le Français était prêté. Un prêt assorti d'une option d'achat quasiment obligatoire. Des bonus étaient également ajoutés à cela, notamment si le PSG venait à revendre ou prolonger Mbappé. C'est ainsi que l'addition globale a atteint 180M€.