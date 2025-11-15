Mercato : Kylian Mbappé à Barcelone, c’est confirmé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir terminé sa formation à l'AS Monaco, Kylian Mbappé a marqué les esprits au début de sa carrière. En 2017, il finit par débarquer au PSG alors que certaines sources l'envoyaient du côté du FC Barcelone. Javier Bordas, ancien dirigeant du club catalan, a été plutôt clair concernant cette signature évoquée.

Très vite repéré parmi les talents émergents du football français, Kylian Mbappé faisait partie des principales préoccupations du mercato en 2017. L'actuel attaquant du Real Madrid aurait alors pu passer par le FC Barcelone avant, lui qui était dans les petits papiers du club catalan.

Mbappé proche du Barça Ancien dirigeant du club catalan, Javier Bordas a révélé que Kylian Mbappé aurait pu signer au FC Barcelone en 2017 au moment de son émergence au sommet. « Haaland et Mbappé étaient-ils vraiment proches de signer à Barcelone comme on le dit ? Oui, ils auraient pu être recrutés » dit-il dans une interview pour Sport.