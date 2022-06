Foot - Mercato

Mercato : Kevin Malcuit, la bonne affaire à faire ?

Publié le 13 juin 2022 à 16h50 par Alexis Bernard

En fin de contrat avec Naples, Kevin Malcuit se tient prêt à relever un nouveau challenge. A 30 ans, le défenseur français intéresse plusieurs écuries de Ligue 1 et pourrait répondre à un besoin très prisé en ce moment : l’expérience à moindre prix…

Les clubs français ont, à peu de choses près, les mêmes recherches. Excepté le PSG, tous ont en tête de recruter des renforts sans se ruiner. Et si possible, pour encadrer la jeunesse qui propulse les talents de leur centre de formation, des profils d’expérience. Une maturité comme critère de recherche, c’est de plus en plus le cas. Et au rayon des bonnes affaires de l’été, on retrouve un garçon comme Kévin Malcuit. Du haut de ses 30 ans, après une expérience de quatre saisons sous le maillot de Naples, et une saison 2020-2021 en prêt avec la Fiorentina, l’ancien lillois est libre comme l’air. Et il coche beaucoup des cases recherchées par les clubs français…

La Ligue 1 pense à Malcuit

Incontournable à son arrivée à Naples (24 matchs), Kevin Malcuit a pu découvrir la Ligue des Champions et l’Europa League. Fort de cette expérience en Serie A et sur la scène européenne, il dispose d’un bagage qui plaît à des clubs français soucieux de dénicher un patron pour le poste de latéral droit. Des clubs comme Lorient, Strasbourg, Lens ou encore Montpellier pourraient être intéressés. Le PSG, qui a longtemps surveillé son profil sous l’ère Leonardo, ne semble plus sur le coup. Luis Campos arrive avec ses dossiers et regarderait plutôt vers la jeunesse de Nordi Mukiele (24 ans, Leipzig) pour jouer les doublures d’Achraf Hakimi.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par K.Malcuit (@drosekm)

Avec un statut de joueur libre, Kevin Malcuit est une aubaine pour des clubs français pas vraiment en grande santé financière après la crise du Covid. Tous attendent les validations de la DNCG pour pouvoir avancer. Une fois ce cap passer, les choses pourraient s’accélérer. Mais il n’y a pas qu’en France que l’ancien monégasque plaît. Avec cinq saisons au compteur en Serie A, Malcuit aurait également des touches en Italie. En France ou à l’étranger, sa volonté est la même : trouver un projet pour pleinement s’impliquer et se relancer. Pour profiter des belles années qu’il peut encore s’offrir et donner avant de raccrocher. Le plus tard possible !