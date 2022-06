Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : A peine arrivé, Laurent Battles veut déjà dépouiller son ancien club

Publié le 13 juin 2022 à 14h30 par Arthur Montagne

Arrivé il y a quelques jours sur le banc de l'ASSE pour remplacer Pascal Dupraz, Laurent Battles a déjà beaucoup de travail pour revoir totalement son effectif. En effet, plusieurs joueurs vont quitter le club à l'issue de leur contrat le 30 juin et il va falloir les remplacer afin de constituer un groupe capable de rapidement remonter en Ligue 1. Les Verts vont donc s'activer sur le marché des transferts et Laurent Battles regarde notamment du côté de l'ESTAC, son ancien club.

Cet été, ça va bouger à l'ASSE. Et pour cause, le club du Forez va voir filer de nombreux joueurs dans les prochains. Et pour cause, ils sont 14 au total à partir dès le 1er juillet. En effet, les contrats de Romain Hamouma, Miguel Trauco, Timothée Kolodziejczak, Eliaquim Mangala, Bilal Benkhedim, Ryad Boudebouz, Assane Diousse, Wabhi Khazri, Arnaud Nordin et Bakary Sako s'achèvent le 30 juin tandis que les prêts de Paul Bernardoni, Sada Thioub, Enzo Crivelli et Falaye Sacko prennent également fin. Et tout cela, sans compter l'incertitude qui règne pour l'avenir d'autres joueurs sous contrat à l'image d'Adil Aouchiche, Mahdi Camara ou encore Lucas Gourna-Douath. Par conséquent, ce n'est pas moins d'une petite vingtaine de départ qui est attendue. Une situation qui pousse Laurent Battles à agir dans l'urgence afin de constituer son effectif. C'est la raison pour laquelle le nouvel entraîneur de l'ASSE pourrait miser sur des joueurs qu'il connaît bien.

Battles vise plusieurs joueurs à Troyes