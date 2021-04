Foot - Mercato

Mercato : Kevin De Bruyne a un souhait pour Sergio Agüero !

Publié le 17 avril 2021 à 20h20 par La rédaction

Alors que son départ a déjà acté par Manchester City, Sergio Agüero devrait recevoir des adieux dignes de ce nom si l’on en croit les propos de son coéquipier Kevin De Bruyne.