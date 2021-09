Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Cristiano Ronaldo n’est pas épargné en Italie...

Publié le 4 septembre 2021 à 12h30 par A.C.

Alors qu’il lui restait encore un an de contrat, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter la Juventus en toute fin de mercato, pour retrouver Manchester United.

C’est un feuilleton qui a duré de très longs mois. Plus précisément depuis mars 2021 et l’élimination de la Juventus en huitième de finale de la Ligue des Champions, face au FC Porto, une équipe à priori à la portée des Bianconeri . Un an après avoir été éliminé par l’Olympique Lyonnais et deux après l’Ajax Amsterdam, cet énième échec semble avoir été une sorte de déclic pour le Cristiano Ronaldo, à la recherche d’une sixième Ligue des Champions et pourquoi pas un sixième Ballon d’Or. Rapidement, la presse italienne s’est emparée de la chose et a commencé à parler d’un départ du Portugais de la Juventus. Plusieurs destinations ont été évoquées, dont notamment le Paris Saint-Germain comme nous vous l'avons expliqué sur le10sport.com, mais c’est finalement vers Manchester United que s’est porté le choix de la star de 36 ans... qui a semblé pourtant passer très près d’une arrivée chez le rival Manchester City.

« Ronaldo aurait dû partir d'une autre manière, pas dans son jet privé pendant que Allegri parlait à l'équipe avant le match contre Empoli »

S’il a forcé l’admiration ces trois dernières années grâce à des prestations incroyables, Cristiano Ronaldo n’a pas vraiment soigné son départ. Il fait en effet l’objet de nombreuses critiques depuis son départ vers Manchester United, comme cela a été le cas d’Alessio Tacchinardi. « Ronaldo aurait dû partir d'une autre manière, pas dans son jet privé pendant que (Massimiliano) Allegri parlait à l'équipe avant le match contre Empoli. Je m'attendais à une conférence de presse pour dire au revoir aux fans. Ils méritaient quelque chose de différent » a jugé l’ancien milieu de la Juventus, dans un entretien accordé à Tuttosport . « Il a mis la Juventus dans une situation difficile, en partant quelques jours avant la fin de la fenêtre de transfert, il est impossible de remplacer une machine à buts comme lui ».

« La Juventus mérite plus de respect »