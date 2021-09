Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo a déjà les idées claires pour son avenir…

Publié le 4 septembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Nouvelle star de Manchester United, Cristiano Ronaldo ne compte pas baisser le pied et a révélé vouloir continuer à jouer pendant encore quelques années.

Mercredi, Cristiano Ronaldo est entré un peu plus dans l’histoire du football en devenant le meilleur buteur toutes sélections confondues grâce ses 110 et 111ème réalisations avec le Portugal. De quoi bâtir un peu plus sa légende lui qui soufflera sa 37ème bougie. La retraite ? La star lusitanienne n’y pense clairement pas alors qu’il a récemment signé avec son club de coeur : Manchester United. Ronaldo compte bien continuer de repousser ses limites et ce, pendant plusieurs années encore.

« Encore trois, quatre ou cinq ans..