Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo s’enflamme pour son retour à Manchester United !

Publié le 1 septembre 2021 à 14h45 par H.G.

Alors qu’il a effectué son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo ne semble clairement pas regretter d’avoir pris cette décision à la toute fin du mercato estival.

Sur le départ de la Juventus tout au long de l’été, c’est bien du côté de Manchester que Cristiano Ronaldo évoluera cette saison. Mais un temps annoncé avec insistance du côté de Manchester City, c’est finalement à Manchester United que le Portugais a décidé de faire son grand retour. Et le moins que l’on puisse dire est que le Portugais est ravi d’avoir effectué un tel choix, lui qui était critiqué alors même que les rumeurs l’envoyaient chez les Citizens , rival territorial des Red Devils .

« La meilleure décision que j'ai prise »