Mercato : Cristiano Ronaldo, un deal vraiment gagnant pour la Juventus ?

Après trois années, Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus pour rejoindre son ancien club de Manchester United, après un passage mitigé à Turin.

C’est à la fin que l’on tire le bilan. Après avoir tout gagné au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a surpris tout le monde en 2018 en décidant de rejoindre la Juventus. A Turin on a clairement tenté le coup de poker pour la star portugaise aide enfin l’équipe à décrocher une Ligue des Champions frôlé par deux fois, en 2015 et 2017. Niveaux statistiques, le pari est gagnant. Cristiano Ronaldo a en effet continué à écrire sa légende en Italie, devenant le premier joueur à marquer au moins 100 buts avec trois clubs différents et sa sélection et marquant les esprits avec des prestations stratosphériques.

Un bilan sportif qui déçoit

Les supporters de la Juventus se souviendront surement encore longtemps de la démonstration de Cristiano Ronaldo lors du huitième de finale de Ligue des Champions de 2019, face à l’Atlético de Madrid de Diego Simeone (3-0). Pourtant, l’armoire a trophées de la Juventus ne s’est pas remplie plus vite ! Pas de Ligue des Champions avec deux éliminations en huitième et une autre en quart de finale, mais également des échecs sur la scène nationale, avec notamment un Scudetto perdu la saison dernière après une hégémonie de neuf années. La presse italienne a également évoqué des problèmes internes, notamment entre Cristiano Ronaldo et les deux derniers coachs de la Juventus, qui ont été Maurizio Sarri et le novice Andrea Pirlo. Sky Sport Italia est même allé plus loin, assurant que le comportement de la star portugaise en avait irrité plus d’un au sein du vestiaire bianconero.

Ce n’est pas forcément mieux sur le plan économique