Mercato : Les mots forts de Fekir sur son arrivée avortée à Liverpool

Publié le 4 septembre 2021 à 11h25 par La rédaction

L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, Nabil Fekir, a vu son transfert à Liverpool capoter en 2018. Et il en veut à son ex-agent, Jean- Pierre Bernès.