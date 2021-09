Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pour la vente de l'ASSE, Romeyer a déjà choisi son héritier !

Publié le 4 septembre 2021 à 11h00 par La rédaction

Alors que l'ASSE pourrait être vendue, Roland Romeyer, président du Directoire des Verts, aurait déjà choisi son digne successeur : Olivier Markarian.

Ces deux dernières années l’ASSE n’a pas brillé par ses résultats. Avec une 17e place en 2019-2020 et une 11e place en 2020-2021 (après avoir longtemps craint pour son maintien), l’ASSE semble à nouveau destinée à lutter pour éviter la relégation. Un véritable camouflet pour Saint-Etienne qui a longtemps évolué dans les plus hautes sphères du classement (10 titres de champions et plus récemment 9 saisons consécutives dans le top 10 entre 2010-2011 et 2018-2019).

Olivier Markarian, le successeur choisi par Roland Romeyer ?