Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une pluie de départs à prévoir pour Claude Puel ?

Publié le 4 septembre 2021 à 0h00 par La rédaction

L'ASSE, très discrète en 2021, pourrait voir son effectif totalement bouleversé l'an prochain. En effet, Claude Puel a de nombreux joueurs en fin de contrat le 30 juin.

Depuis la 4e place acquise par l’équipe de Jean-Louis Gasset en 2018-2019, l’ASSE ne semble plus y arriver. En 2019-2020, l’équipe reprise en main par Claude Puel (après de difficiles débuts avec Ghislain Printant) a terminé à la 17e place. En 2020-2021, des débuts prometteurs ont été gâchés par un hiver catastrophique, avant qu’une fin de saison réussie ne les ramène à une plus convenable 11e place. Et pour ne pas arranger les affaires de l'ASSE, Claude Puel pourrait perdre gros à la fin de cette saison.

Des départs à foison en 2022 ?