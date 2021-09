Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue estivale de Longoria validée par... Antoine Griezmann !

Publié le 4 septembre 2021 à 10h10 par D.M.

Arrivé durant le mercato estival à Marseille, Luan Peres a été encensé par Antoine Griezmann lors du rassemblement de l'équipe de France

L’OM a changé de visage durant le mercato estival. Et pour cause, onze joueurs ont décidé de rejoindre les rangs de Jorge Sampaoli et de s'engager avec le club marseillais. Parmi eux figure Luan Peres. Agé de 27 ans, l’ancien joueur de Bruges et de Santos a pris la décision de retourner en Europe cet été. Aligné en Ligue 1 en ce début de saison, Luan Peres a réalisé des prestations intéressantes qui n’ont pas laissé insensible Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann fan de Luan Peres