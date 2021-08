Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Coup de théâtre pour le prochain club de Cristiano Ronaldo !

Publié le 27 août 2021 à 16h15 par Th.B. mis à jour le 27 août 2021 à 16h19

Alors que tout portait à croire qu’il s’engagerait du côté de Manchester City avec qui les discussions auraient particulièrement bien avancées, Cristiano Ronaldo devrait rapidement signer en faveur de Manchester United désormais.

Depuis la semaine dernière et sa publication sur Instagram, il s’en est passé des choses dans le feuilleton Cristiano Ronaldo. En effet, las d’entendre les rumeurs se multiplier au sujet de son avenir, le quintuple Ballon d’or avait tapé le poing sur la table alors que son potentiel départ de la Juventus faisait déjà beaucoup de bruit. Mais depuis quelques jours, il a pris de plus en plus d’ampleur jusqu’à être même confirmé par Massimiliano Allegri en conférence de presse ce vendredi. Et alors qu’il semblait destiné à rejoindre Manchester City, Cristiano Ronaldo devrait finalement signer à Manchester United comme Gianluca Di Marzio l’a révélé.

Une offre plus alléchante de Manchester United