Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Ça se précise pour Higuain !

Publié le 6 septembre 2020 à 11h20 par La rédaction

Avec l’arrivée d’Andrea Pirlo comme nouveau coach, Gonzalo Higuain se retrouve sur la liste des transfert. La Juventus s’active pour lui trouver un remplaçant et une porte de sortie. l'Argentin pourrait bien continuer sa carrière sur le continent américain.