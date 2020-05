Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Barzagli sur le départ ?

Publié le 15 mai 2020 à 9h55 par La rédaction

Après son long passage en tant que joueur de la Juventus, le défenseur italien Andrea Barzagli avait pris sa retraite et intégré le staff de la Vieille Dame. Cependant, il devrait rapidement le quitter.