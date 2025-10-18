Mercato : Jardinage, amis... L'offre de l'OM vient tout bouleverser !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sans poste depuis son éviction de l’équipe de France féminine en mars 2023, Corinne Diacre est tout de même restée active avant de débarquer à l’OM début octobre. En plus de missions pour l’UEFA et la FIFA, elle a pris une licence amateur dans son club de cœur et en a aussi profité pour s’adonner à d’autres activités pour lesquelles elle n’a pas le temps d’habitude.

Corinne Diacre n’a pas trouvé le temps long avant son retour sur un banc. Nommée entraîneure des Marseillaises, l’équipe féminine de l’OM, le 6 octobre dernier, elle est restée proche des terrains après la fin de son expérience en tant que sélectionneuse des Bleues.

« Je suis restée au contact du foot de haut niveau » « Qu'est-ce que je faisais depuis que j'ai quitté les Bleues ? Beaucoup de choses. Déjà, je suis restée au contact du foot de haut niveau avec des missions diverses et variées à l’UEFA et à la FIFA. J’ai fait aussi des observations de matchs de Ligue des champions féminine. Je me suis ressourcée également dans le football amateur, puisque j’avais repris une licence dirigeant dans mon club de cœur qui était et qui restera Soyaux. Je faisais office de directrice sportive, avec un suivi des éducateurs », a confié Corinne Diacre, dans un entretien accordé à So Foot.