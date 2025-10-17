Lamine Yamal au PSG : La précision sur la date de son transfert !

Aujourd'hui au FC Barcelone, Lamine Yamal est sous contrat jusqu'en 2031. Mais voilà que malgré une clause libératoire d'un milliard d'euros, le crack blaugrana intéresserait du beau monde. Au Qatar, on ferait notamment de son transfert au PSG une priorité. Mais quand Yamal pourrait-il débarquer à Paris ? Romain Molina en a dit plus à ce propos.
Lamine Yamal au PSG ? Le Qatar serait visiblement prêt à toutes les folies pour faire signer le crack du FC Barcelone. C'est ce qu'a révélé Romain Molina il y a quelques jours. Lâchant une bombe sur l'avenir de Yamal, le journaliste avait ainsi expliqué : « A Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris ».
« Yamal, on n’a pas dit que c’était pour maintenant »
Interrogé par Colinterview après ses révélations sur Lamine Yamal et le PSG, Romain Molina en a dit plus sur le moment où cela pourrait devenir réalité. C'est ainsi que le journaliste a alors expliqué que c'était davantage un projet sur le long terme : « Maintenant Yamal, on n’a pas dit que c’était pour maintenant. Je n’ai jamais dit que c’était pour maintenant ».
« Il ne va pas partir maintenant Yamal »
- « City a essayé de le faire, le PSG a essayé de le faire, le Bayern a essayé de le faire, mais c’est normal. C’est pour ça que je comprends pas, ce que j’ai dit c’est une lapalissade en fait. Il ne va pas partir maintenant Yamal », a-t-il poursuivi à propos de Yamal.