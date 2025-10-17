Lamine Yamal au PSG : La précision sur la date de son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au FC Barcelone, Lamine Yamal est sous contrat jusqu'en 2031. Mais voilà que malgré une clause libératoire d'un milliard d'euros, le crack blaugrana intéresserait du beau monde. Au Qatar, on ferait notamment de son transfert au PSG une priorité. Mais quand Yamal pourrait-il débarquer à Paris ? Romain Molina en a dit plus à ce propos.

Lamine Yamal au PSG ? Le Qatar serait visiblement prêt à toutes les folies pour faire signer le crack du FC Barcelone. C'est ce qu'a révélé Romain Molina il y a quelques jours. Lâchant une bombe sur l'avenir de Yamal, le journaliste avait ainsi expliqué : « A Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris ».

« Yamal, on n’a pas dit que c’était pour maintenant » Interrogé par Colinterview après ses révélations sur Lamine Yamal et le PSG, Romain Molina en a dit plus sur le moment où cela pourrait devenir réalité. C'est ainsi que le journaliste a alors expliqué que c'était davantage un projet sur le long terme : « Maintenant Yamal, on n’a pas dit que c’était pour maintenant. Je n’ai jamais dit que c’était pour maintenant ».