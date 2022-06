Foot - Mercato - PSG

Mercato : Jackpot pour le PSG, les chiffres fous de l’opération Messi

Publié le 24 juin 2022 à 11h00 par Bernard Colas mis à jour le 24 juin 2022 à 11h20

L’été dernier, le PSG parvenait à s’attacher les services de Lionel Messi, libre après la fin des négociations avec le FC Barcelone pour une prolongation. Pour sa première année, l’Argentin est loin d’avoir répondu aux attentes sur le rectangle vert, mais le bilan est bien différent sur le plan financier. Grâce au septuple Ballon d’Or, le club de la capitale sort d’une saison historique marquée par des chiffres records.

En voyant le FC Barcelone incapable de boucler la prolongation de Lionel Messi, le PSG n’a pas hésité longtemps. L’été dernier, le club de la capitale réalisait l’une des opérations les plus marquantes de l’histoire du football en s’attachant les services de l’Argentin, contraint de quitter la Catalogne en raison des problèmes financiers du Barça. « On ne discute pas un joueur avec sept Ballon d’Or. Messi a écrit l’histoire » , confiait cette semaine Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport au moment de revenir sur l’arrivée de La Pulga . Pour sa première saison loin du FC Barcelone, Lionel Messi était forcément attendu mais n’a pas répondu aux attentes, avec 11 buts et 15 passes décisives en 34 matches, un bilan contrasté dont a conscience le président du PSG : « C’est vrai que ça n’a pas été sa meilleure saison, mais après plus de vingt ans passés à Barcelone, il a découvert un nouveau pays, une nouvelle ville, un nouveau championnat, une nouvelle équipe, une nouvelle culture. Cela vaut également pour sa famille. Il a même pris le Covid. Ça n’a pas été facile. Je suis persuadé que la saison prochaine nous verrons le meilleur Messi. Après seulement un an, son transfert est déjà une affaire financièrement parlant. » Si l’apport sportif de Lionel Messi est en effet discutable, sa rentabilité sur le plan financier ne suscite aucun débat.

Un CA de 700M€ pour le PSG, plus de 300M€ de recettes

« Regardez le cas de Messi. C'était pareil, ils disaient que c'était financièrement impossible et nous avons gagné de l'argent avec Messi. » Interrogé par Marca mardi sur les attaques répétées à l’encontre du PSG au sujet du fair-play financier, Nasser Al-Khelaïfi était montré au créneau en évoquant l’apport important de Lionel Messi sur les caisses parisiennes. Trois jours après cette sortie, le quotidien espagnol a voulu vérifier les dires du président parisien en se focalisant sur les bénéfices réalisés après la signature de l’Argentin, et ils sont effectivement importants, pour ne pas dire historiques. Selon Marca , le PSG a augmenté son chiffre d'affaires qui atteint désormais 700M€ grâce à Leo Messi, et le club souhaite maintenant faire mieux grâce à la prolongation de Kylian Mbappé. On note notamment l’arrivée de dix nouveaux contrats de sponsoring, dont Dior, suite à la venue du septuple Ballon d’Or dans la capitale. « Nous avons certainement vu une croissance dans des domaines où nous pouvions conclure des accords entre 3 et 5 millions et maintenant ils sont entre 5 et 8, donc l'impact est considérable », juge Marc Armstrong, directeur du sponsoring du Paris Saint-Germain. Avec Messi, le club a également pu passer à la vitesse supérieure dans le domaine des crypto-monnaies comme l’explique Armstrong à Marca : « Nous étions en train de conclure un accord avec une crypto-monnaie avant de signer Messi et dans les semaines suivantes, le prix a grimpé en flèche parce que les gens ont montré plus d'intérêt à sauter à bord. » Pour la première fois de son histoire, le PSG a dépassé les 300M€ de recettes précise le média ibérique.

