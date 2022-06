Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mis sous pression par McCourt, Pablo Longoria galère

Publié le 24 juin 2022 à 10h30 par Thibault Morlain

Ayant désormais le feu vert de la DNCG, Pablo Longoria va pouvoir accélérer sur le marché des transferts. Très rapidement, les arrivées devraient se multiplier à l’OM. Mais le président olympien ne doit pas oublier une autre mission de l’été dégraisser. Les ventes ont d’ailleurs été érigées en priorité par Frank McCourt. Une pression supplémentaire pour Longoria qui est quelque peu en difficulté à ce sujet.

Le mercato de l’OM commence maintenant ! Dans l’attente d’une réponse de la DNCG, Pablo Longoria avait les mains liées en ne pouvait rien faire. Mais voilà que le gendarme financier de la Ligue a donné son feu vert aux Phocéens qui peuvent maintenant acter leurs différentes recrues et elles pourraient être nombreuses dans les jours à venir. Mais en parallèle, Pablo Longoria et Javier Ribalta, son nouveau directeur du football à l’OM, doivent également travailler sur les ventes. En effet, Frank McCourt mettrait la pression à ce sujet. Alors que l’Américain ne veut plus remettre la main à la poche, il souhaite voir de l’argent rentrer dans les caisses. Pour cela, il vaut vendre et se séparer des indésirables de Jorge Sampaoli. Toutefois, cela serait plus simple à dire à qu’à faire.

Mercato - OM : Pablo Longoria prépare un transfert inattendu à l’OM https://t.co/1AFlCF1yy2 pic.twitter.com/PkhdsKDa48 — le10sport (@le10sport) June 24, 2022

Le cas Caleta-Car

Une fois n’est pas coutume, le dossier Duje Caleta-Car se retrouve au centre des débats sur le marché des transferts. Ainsi, comme le confirme L’Equipe ce vendredi, le défenseur central de l’OM a été mis sur la liste des départs. Régulièrement annoncé partant ces dernières saisons, le Croate n’a toutefois jamais bougé. Cela sera-t-il pour cette fois pour Caleta-Car ? Bien que le joueur de l’OM dispose d’un bon de sortie, la mission de Pablo Longoria s’annonce compliquée étant donné que les intérêts seraient peu nombreux pour l’ancien joueur de Salzbourg.

Ça ne se bouscule pas pour les indésirables

Afin de dégager des fonds, l’OM entend également se séparer de ses indésirables, que sont Kevin Strootman, Jordan Amavi, Nemanja Radonjic, mais aussi Alvaro Gonzalez. Alors qu’une résiliation était envisagée dans un premier temps pour l’Espagnol, voilà que les Phocéens cherchaient maintenant à le transférer. Mais encore faut-il trouver preneur pour ces joueurs. Et là encore, l’OM serait en difficulté puisque selon le quotidien sportif, on ne se bousculerait pas vraiment pour récupérer les indésirables de Sampaoli. A voir quelles solutions seront trouvées par Longoria et Ribalta afin de satisfaire Frank McCourt, qui commence à s’impatienter de voir l’argent rentrer dans les caisses.