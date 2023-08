Mercato : Jackpot à 200M€ pour le PSG

Amadou Diawara

Lors de ce mercato estival, le PSG a bouclé de nombreux transferts dans le sens des arrivées, comme des départs. Et s'il parvient à vendre Marco Verratti cet été, Luis Campos devrait disposer d'une enveloppe comprise entre 150 et 200M€ pour finir son recrutement. De bon augure pour le conseiller football du PSG, qui pourra encore faire des folies sur le marché pour régaler Luis Enrique.

Depuis le début du mercato estival, Luis Campos a frappé fort sur le marché. En effet, le conseiller football du PSG a réussi à finaliser dix transferts dans le sens des arrivées : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Marco Asensio, Kang-In Lee, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos.

Verratti sur le départ au PSG ?

S'il n'a pas lésiné sur les moyens pour recruter, le PSG a également renfloué ses caisses en bouclant plusieurs ventes et en se séparant de joueurs à gros salaires. On peut par exemple citer Neymar - vendu à Al Hilal pour une somme proche de 90M€ (hors bonus) - Lionel Messi et Sergio Ramos. Même s'ils sont partis librement et gratuitement à la fin de leur contrat le 30 juin, l'Argentin et l'Espagnol ont permis au PSG d'alléger fortement sa masse salariale. Et alors que Marco Verratti pourrait également claquer la porte du PSG cet été, le club de la capitale devrait bénéficier d'une enveloppe XXL pour finir son recrutement.

Le PSG va pouvoir lâcher 150-200M€ grâce à Verratti