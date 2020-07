Foot - Mercato - Inter Milan

Mercato - Inter Milan : Réunion au sommet pour l’avenir d’Antonio Conte !

Publié le 10 juillet 2020 à 23h25 par H.G. mis à jour le 10 juillet 2020 à 23h52

Alors que l’Inter connaît un début de saison délicat, Antonio Conte aurait prévu une réunion avec sa direction pour savoir s’ils étaient encore sur la même longueur d’onde concernant l’évolution du club.