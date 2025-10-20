Mercato : Incroyable, un joueur de tennis boucle un transfert au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au Betis Séville, Giovani Lo Celso avait fait le grand saut vers l'Europe en débarquant au PSG. Recruté à l'été 2016 en provenance de Rosario Central, l'Argentin avait coûté près de 10M€. Un transfert de Lo Celso à Paris dont l'origine serait très particulière. Explications.

Ayant réclamé l'arrivée de Marco Verratti au PSG en 2012, l'émir du Qatar serait également à l'origine de l'arrivée de Giovani Lo Celso en 2016. Recruté par le club de la capitale en provenance de Rosario Central, le milieu argentin aurait donc été acheté à la demande du grand patron du PSG. Une réclamation qui cacherait un étonnant secret visiblement...

« C'est un tennisman argentin qui connait l’émir qui a fait le transfert » Que se cache-t-il donc derrière le transfert de Giovani Lo Celso au PSG ? Pour Colinterview, Romain Molina a fait une étonnante révélation. C'est ainsi que le journaliste a balancé : « Si un jour, tu as Luis Ferrer en interview, ancien recruteur argentin du PSG, tu lui demandes comment le transfert de Lo Celso a été réalisé. Et s’il te dit que c’est un tennisman argentin qui connait l’émir qui a fait le transfert et qui a dit à l’émir qu’il faut faire ce transfert et que l’émir a appelé pour dire de le faire, il ne faudra pas être étonné ».