Mercato : Incroyable, un joueur de tennis boucle un transfert au PSG ?

Aujourd'hui au Betis Séville, Giovani Lo Celso avait fait le grand saut vers l'Europe en débarquant au PSG. Recruté à l'été 2016 en provenance de Rosario Central, l'Argentin avait coûté près de 10M€. Un transfert de Lo Celso à Paris dont l'origine serait très particulière. Explications.
Ayant réclamé l'arrivée de Marco Verratti au PSG en 2012, l'émir du Qatar serait également à l'origine de l'arrivée de Giovani Lo Celso en 2016. Recruté par le club de la capitale en provenance de Rosario Central, le milieu argentin aurait donc été acheté à la demande du grand patron du PSG. Une réclamation qui cacherait un étonnant secret visiblement...
« C'est un tennisman argentin qui connait l’émir qui a fait le transfert »
Que se cache-t-il donc derrière le transfert de Giovani Lo Celso au PSG ? Pour Colinterview, Romain Molina a fait une étonnante révélation. C'est ainsi que le journaliste a balancé : « Si un jour, tu as Luis Ferrer en interview, ancien recruteur argentin du PSG, tu lui demandes comment le transfert de Lo Celso a été réalisé. Et s’il te dit que c’est un tennisman argentin qui connait l’émir qui a fait le transfert et qui a dit à l’émir qu’il faut faire ce transfert et que l’émir a appelé pour dire de le faire, il ne faudra pas être étonné ».
« C'est un nouveau défi, je n'ai pas peur »
Giovani Lo Celso n'aura finalement pas laissé un énorme souvenir au PSG. Pourtant, à son arrivée, l'Argentin était plein d'ambitions. « C'est un nouveau défi, je n'ai pas peur. Mes objectifs, c'est de jouer chaque minute et de remporter un titre avec le PSG », avait confié Lo Celso.