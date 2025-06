Mercato : Incroyable retour à l’OM, la bombe de la presse italienne !

Le mercato a commencé fort pour l’Olympique de Marseille, avec les arrivées libres d’Angel Gomes et de CJ Egan-Riley, en provenance respectivement du LOSC et de Burnley. Mais l’été pourrait réserver des grosses surprises aux dirigeants phocéens, avec un improbable retour évoqué ces dernières heures par les médias italiens.

Et devrait revenir à l’OM !

Car ce dimanche, TMW nous apprend que Gigot pourrait tout simplement revenir à l’OM au cours de ce mercato. D’après les informations du portail italien, les « conditions sportives particulières » du prêt du défenseur central n’auraient pas été remplies et la Lazio aurait donc décidé de ne pas lever son option d’achat. Le changement d’entraineur avec le départ de Marco Baroni et l’arrivée de Maurizio Sarri n’aurait en rien arrangé sa situation et les dirigeants marseillais pourraient donc se trouver avec un dossier très compliqué à gérer... à moins que Roberto De Zerbi ne décide de le réintégrer à son projet.