Transfert à 60M€ : Le PSG va dire stop ?

Pour apporter un peu de concurrence à Marquinhos, le PSG a fait du recrutement d’un défenseur central droitier sa priorité cet été. La principale cible du club de la capitale se nomme Illya Zabarnyi et Paris discute depuis un moment avec Bournemouth pour trouver un accord. Mais la formation anglaise se montrerait très gourmande en demandant plus de 60M€. Faut-il alors insister ? Telle est la question que se poserait le PSG.

Alors que le mercato est déjà ouvert depuis un moment, le PSG ne s’est pas montré encore dépensier. Pourtant, le club de la capitale sait les secteurs qu’il doit renforcer en vue de la saison prochaine, comme le poste d’axial droit. Luis Campos a réfléchi à certains profils et visiblement le choix du dirigeant portugais s’est porté sur Illya Zabarnyi , qui fait le bonheur de Bournemouth depuis deux saisons. Les différentes parties sont en négociation depuis plusieurs jours.

Le PSG réfléchit à surenchérir pour Zabarnyi

Mais alors que le PSG aurait bien voulu compter sur Illya Zabarnyi pour la phase de poules de la Coupe du monde des clubs, les négociations commencent à s’éterniser. Le club de la capitale a déjà fait une offre de 60M€ à Bournemouth, qui se montrerait gourmand et voudrait obtenir quelques millions de plus pour son défenseur central. Selon les informations de TEAMTALK, le champion de France serait donc actuellement en pleine réflexion et se demanderait s’il est judicieux de répondre aux exigences anglaises. Toutefois, les dirigeants parisiens aimeraient se servir de l’accord qu’ils ont avec l’international ukrainien pour finalement faire plier les Cherries.