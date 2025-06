Transferts : Des phénomènes arrivent au PSG, du très lourd s’annonce !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le 31 mai dernier, le Paris Saint-Germain remportait la Ligue des champions avec l’équipe la plus jeune jamais alignée en finale au XXIe siècle, le résultat d’une audacieuse stratégie de recrutement de jeunes talents impulsée par Luis Campos. Ralf Rangnick, sélectionneur de l’Autriche, souligne l'efficacité de cette approche, prévoyant une domination future du PSG et du FC Barcelone.

Le 31 mai dernier, le PSG n’a pas seulement remporté la Ligue des champions. Avec sa composition, Luis Enrique a permis au club de battre le record de l’équipe la plus jeune alignée sur une finale au XXIe siècle, avec 25 ans et 96 jours en moyenne d'âge. Depuis la nomination de Luis Campos à la tête du secteur sportif, le PSG a revu sa politique de recrutement en misant davantage sur des jeunes joueurs à fort potentiel, à l’instar de Vitinha , Joao Neves , Willian Pacho , Bradley Barcola ou encore Désiré Doué .

« Cela a-t-il un sens de dépenser 30, 40 ou 50 millions d'euros pour une recrue de 28 ou 30 ans ? »

Sélectionneur de l’Autriche, Ralf Rangnick a défendu ce modèle de recrutement, dans un entretien accordé au quotidien catalan Sport. « Si j'étais le propriétaire ou le directeur sportif d'un club, j'essaierais de signer et d'investir uniquement sur de jeunes joueurs. Cela a-t-il un sens de dépenser 30, 40 ou 50 millions d'euros pour une recrue de 28 ou 30 ans ? Pas vraiment. Faisons le calcul. Vous signez un contrat de cinq ans pour un joueur de 28 ou 30 ans. Vous dépensez 50 millions d'indemnité de transfert plus une moyenne de 15 millions d'euros par an multipliée par cinq. Cela fait 65 millions d'euros plus les 50 millions d'euros d'indemnité de transfert, soit 115 millions d'euros, plus les frais d'agents. L'ensemble de l'opération vous coûte environ 130 millions. Vous ne récupérerez jamais cet argent, estime l’Allemand. En outre, si vous n'avez pas de chance, le joueur ne sera peut-être même pas utilisable durant la dernière ou les deux dernières années. Un investissement comme celui-là, vous n'en utilisez qu'une partie au cours des trois premières années, tout au plus. C'est comme faire un pari ou aller au casino. Je parie 130 millions sur le rouge ou le blanc. Je sais que j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. »