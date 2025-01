Mercato : Incroyable, l’OM s’est débarrassé d’un «top talent» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que les fans de l’OM attendent avec impatience les potentielles recrues en cette fin de mercato, le club phocéen s’active plutôt dans le sens des départs. Après avoir vendu notamment Elye Wahi, c’est un nouveau départ qui a été officialisé ce jeudi. En effet, Marseille et Sturm Graz sont parvenus à un accord pour le transfert d’Emran Soglo. L’Anglais va donc poursuivre sa carrière en Autriche. Une grosse perte pour l’OM ?

Clairement pas dans les plans de Roberto De Zerbi à l’OM, Emran Soglo va poursuivre sa carrière loin de la Canebière. En effet, ce jeudi, son transfert vers l’Autriche, à Sturm Graz, a été officialisé. « Arrivé à l’Olympique de Marseille en janvier 2023, Emran Soglo a pris la direction de l’Autriche. Le gaucher, auteur d’un but en L1 sous le maillot blanc, s’est engagé avec Sturm Graz, actuel leader de première division autrichienne. L’ensemble de l’Olympique de Marseille lui souhaite une bonne continuation dans cette nouvelle aventure », a publié l’OM dans un communiqué pour annoncer le départ de Soglo.

Bonne continuation 𝗘𝗺𝗿𝗮𝗻 𝗦𝗼𝗴𝗹𝗼 🤝



Le milieu de terrain anglais quitte l’Olympique de Marseille et s’engage avec le SK Sturm Graz. pic.twitter.com/NVZDjKCnhM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 30, 2025

De l’OM à Sturm Graz !

A 19 ans, Emran Soglo va donc désormais continuer sa carrière du côté de l’Autriche. Le Sturm Graz a de son côté également officialisé l’arrivée de l’Anglais en provenance de l’OM. Il a notamment été expliqué que l’ex-Olympien avait paraphé un contrat à long terme avec la formation autrichienne. « Il a été convenu de ne pas divulguer les termes du transfert », peut-on également lire dans le communiqué de cette dernière.

« Nous avons pu recruter un top talent »

Directeur général du Sturm Graz, Michael Parensen en a également profité pour prendre la parole sur cette signature d’Emran Soglo. Et le dirigeant se frotte les mains avec ce recrutement : « Avec Emran Soglo, nous avons pu recruter un top talent qui, malgré son jeune âge, a déjà joué en Ligue 1 et sur la scène européenne. Emran est fort physiquement, excellent techniquement et possède une bonne vitesse - en résumé, un arrière latéral moderne qui répond de manière optimale au profil que nous recherchons. Nous sommes heureux qu'Emran ait choisi Sturm malgré diverses offres et sommes convaincus qu'il peut parfaitement se développer à Graz et aider l’équipe ».