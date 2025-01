Mercato : Il signe au PSG et se lâche sur son prix

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Formé au Benfica, Joao Neves a quitté le Portugal lors du dernier mercato estival. Le milieu de terrain s’est ainsi envolé pour le PSG, qui a déboursé 60M€ + 10M€ de bonus pour s’offrir ses services. Un montant important, mais qui ne semble pas mettre la pression plus que cela à Neves.

Lors du dernier mercato estival, ce sont 4 nouveaux joueurs qui ont rejoint le PSG. Au milieu de terrain, chantier prioritaire, le club de la capitale s’est offert les services de Joao Neves. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, Benfica réclamait initialement 120M€, sa clause libératoire. Mais au final, Neves a été vendu pour 60M€ + 10M€ de bonus.

« Je n'ai aucune idée de ce qu'est l'argent et de son importance »

Pour Onze Mondial, Joao Neves s’est exprimé sur le prix de son transfert au PSG. Le Portugais a alors expliqué à ce sujet : « Je suis si jeune que je n'ai aucune idée de ce qu'est l'argent et de son importance. Je pense que c'est un avantage. Parfois, mes amis disent que je vaux 60 millions, et je me demande comment est-ce possible ? ».

« Je peux valoir plus, je peux valoir moins »

« Et c'est un peu difficile à digérer, mais je ne m'inquiète pas pour cela, car comme je l'ai dit, et je le dis toujours et je le dirai toujours, si je fais de mon mieux, je peux valoir plus, je peux valoir moins. Dans le football, tout le monde sait que ce qui est vrai aujourd’hui, est un mensonge demain », a poursuivi Joao Neves.