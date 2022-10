Foot - Mercato - PSG

Mercato : Il révèle son transfert avorté au PSG et à l'OM

Publié le 2 octobre 2022 à 23h45 par Hugo Chirossel

Alors qu’il a joué pendant 10 ans à l’Olympique Lyonnais, de 2003 à 2013, Anthony Réveillère aurait pu rejoindre le PSG, ainsi que l’OM. En effet, il a révélé que ces deux transferts avaient été avortés au dernier moment, en raison d’un problème détecté lors de sa visite médicale.

Après cinq saisons passées au Stade Rennais, où il s’est révélé, Anthony Réveillère avait ensuite rejoint l’Olympique Lyonnais en 2003. Il restera 10 ans au sein du club rhodanien, avant de partir en 2013 à Naples.

Réveillère aurait pu rejoindre le PSG et l’OM

Mais cet été-là, l’ancien international français (20 sélections) aurait pu s’engager avec l’OM, comme il l’a rappelé dans une interview accordée à L’Équipe . L’année d’avant, il était également proche de rejoindre le PSG, deux transferts avortés au dernier moment.

« L'année d'après, j'aurais pu aller à Marseille »