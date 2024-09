Mercato : Il quitte l’OM, son nouveau club s’enflamme déjà !

Axel Cornic

Si beaucoup de joueurs sont arrivés à l’Olympique de Marseille cet été, certains ont également été invités à se trouver un nouveau club. C’est le cas de Samuel Gigot, qui ne rentrait pas dans les plans de Roberto De Zerbi et qui a finalement trouvé une solution en rejoignant la Lazio.

Le visage de l'OM a énormément changé lors de l'intersaison et l'arrivée de Roberto De Zerbi a sonné la fin pour certains cadres.

Gigot file à la Lazio

Du côté de Roma, il va prendre la place d’un Nicolo Casale parti du côté de Bologna et on le voit déjà s’installer comme titulaire, aux côtés d’Alessio Romagnoli. Les rendez-vous de la saison seront d’ailleurs nombreux, puisque la Lazio disputera cette saison la Serie A ainsi que la Ligue Europa, sans oublier la Coppa Italia. Pour le moment, l’ancien de l’OM n’a pas encore disputé la moindre minute avec son nouveau club, mais il semble déjà avoir fait son petit effet...

« Ce n'est pas tout, parce que maintenant vous allez voir Gigot ! »

Interrogé sur son mercato depuis un an, Claudio Lotito a en effet distribué les bons points et a notamment annoncé du lourd pour Samuel Gigot. « Mais est-ce que vous avez vu la technique de Castellanos ? Et maintenant, il a également fait ses débuts avec l'Argentine. Les joueurs doivent avoir le temps de s’installer » a expliqué le président de la Lazio, dans les colonnes de Il Messaggero. « C’est la même chose pour Nuno Tavares : est-ce que vous avez quel joueur c’est ? Et ce n'est pas tout, parce que maintenant vous allez voir Gigot ! ».