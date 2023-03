Mercato : Il prend une décision retentissante, le PSG va adorer

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG ne compte pas se séparer de Christophe Galtier dans l'immédiat, mais plutôt à l'issue de la saison en cas de catastrophe en Ligue 1. Ciblé en cas de départ du technicien français, Julian Nagelsmann ne compterait pas retrouver un club avant l'intersaison. Ce qui fait les affaires du PSG.

Depuis le début de l'année 2023, le PSG n'est pas du tout dans son assiette. En effet, les hommes de Christophe Galtier enchaine les contre-performances ces derniers mois. Ce qui pourrait être fatal au technicien du PSG à l'issue de la saison.

Mercato : Ejecté du PSG, il prépare un retour sensationnel https://t.co/WafLfOn4ZJ pic.twitter.com/jmxQTCCwuc — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

Galtier remercié cet été en cas d'accident en L1 ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG ne pense pas à remercier Christophe Galtier dans l'immédiat. Toutefois, les hautes sphères parisiennes pourraient revoir leur position en cas de désastre en Ligue 1 ; en d'autres termes si le championnat n'est pas remporté à la fin de la saison. Et dans un tel scénario, le PSG a déjà tout prévu, puisqu'il aurait identifié plusieurs entraineurs, dont Julian Nagelsmann. Mais quelle est la position de l'ancien coach du Bayern ?

Nagelsmann veut attendre cet été pour sceller son avenir