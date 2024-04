Mercato : Il dit non au PSG à cause de sa famille ?

Thomas Bourseau

Facundo Medina (24 ans) est arrivé au RC Lens à l’été 2020 et n’a pas quitté le club lensois depuis. Cependant, le défenseur argentin figure dans les petits papiers du PSG si l’on en croit les informations de L’Équipe. Mais pas de quoi lui faire tourner la tête qui est à «110 %» au RC Lens après sa prolongation de contrat comme il l’a révélé en conférence de presse.

Le PSG, depuis cet hiver, semblerait être intéressé par le profil de Facundo Medina. Le polyvalent défenseur argentin de 24 ans, capable de jouer axial et latéral ferait tourner des têtes au sein de la direction du Paris Saint-Germain selon L’Equipe . Il ne faut cependant plus s’attendre à ce que le club de la capitale parvienne à ses fins pour le joueur du RC Lens.

«J'ai décidé avec ma famille. Je suis fier de rester là»

Et pour cause, la semaine dernière, Facundo Medina a pris une grande décision : prolonger son contrat au RC Lens jusqu’en juin 2028. De quoi considérablement compliquer les affaires du Paris Saint-Germain dans la course à la signature de l’Argentin. De passage en conférence de presse ces dernières heures, Medina n’a pas dissimulé sa joie d’avoir fait le choix de rallonger son aventure dans le Nord de la France après avoir débattu de la question avec sa famille. « Je suis très content d'avoir prolongé. J'ai décidé avec ma famille. Je suis fier de rester là, dans ce club que je connais. Avec toutes les personnes de mon côté, j'ai décidé qu'il fallait continuer. Je suis heureux ici ».

«J'ai ma tête à 110% ici»