Mercato : Hugo Lloris a tranché pour son avenir !

Publié le 12 janvier 2022 à 8h48 par La rédaction mis à jour le 12 janvier 2022 à 8h49

En fin de contrat avec Tottenham et malgré des intérêts annoncés de Rennes et de l’OGC Nice à son égard, Hugo Lloris semble finalement se diriger vers une prolongation avec les Spurs.