Mercato : Hatem Ben Arfa a déjà de folles ambitions avec le LOSC !

Publié le 20 janvier 2022 à 3h45 par A.M.

De retour en Ligue 1, Hatem Ben Arfa ne manque pas d'ambitions avec le LOSC pour la seconde partie de saison.

Neuf fois après son dernier match, Hatem Ben Arfa fait son retour en Ligue 1. En effet, le natif de Clamart s'est engagé avec le LOSC, son septième club en Ligue 1 après l'OL, l'OM, l'OGC Nice, le PSG, Rennes et Bordeaux. A Lille, Hatem Ben Arfa sera chargé de remplacer numériquement Yusuf Yazici qui a été prêté au CSKA Moscou. Et l'ancien Parisien ne cache pas ses ambitions.

Ben Arfa est déjà très motivé