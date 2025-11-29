Mercato : Grande annonce du PSG, c’est confirmé !

Alexis Brunet

Cette saison, le PSG doit faire face à un nombre élevé de blessures. Actuellement, Achraf Hakimi ou bien Désiré Doué manquent à l’appel, mais cela n’inquiète pas le club de la capitale. Selon L’Équipe, le champion de France ne devrait pas se montrer actif sur le mercato cet hiver, ce qui confirme les informations exclusives du 10Sport.

Lors du dernier mercato estival, le PSG n’avait pas voulu se montrer très actif dans le sens des arrivées. Le club de la capitale n’avait recruté que trois nouveaux joueurs, dont seulement un de champ (Illia Zabarnyi). Un choix qui a été critiqué par de nombreux observateurs, qui affirmaient alors que le champion de France aurait dû plus se renforcer afin d’anticiper des potentielles blessures.

Le PSG ne veut pas recruter cet hiver À cause d’une dernière saison très longue et éprouvante, cela n’a pas manqué, de nombreux Parisiens se sont blessés. Luis Enrique doit donc souvent faire des changements dans son onze de départ, mais d’après L’Équipe cela ne va pas forcer le PSG à s’activer cet hiver. L’entraîneur espagnol ne souhaiterait pas voir débarquer de renfort, ce qui confirme les informations exclusives Le10Sport en date du 30 octobre.