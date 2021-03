Foot - Mercato - Rennes

Mercato : Genesio justifie son arrivée à Rennes !

Publié le 5 mars 2021 à 14h23 par A.M.

Nommé entraîneur du Stade Rennais pour remplacer Julien Stéphan, Bruno Genesio a expliqué son choix de s'engager avec le club breton.