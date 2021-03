Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Vente, Kita… Mickaël Landreau jette un froid sur son projet de rachat !

Publié le 27 mars 2021 à 19h45 par B.C.

Impliqué dans un projet de rachat du FC Nantes selon plusieurs médias, Mickaël Landreau s’est montré très mesuré au moment d’évoquer ce dossier.

Alors que le FC Nantes réalise une nouvelle saison très décevante, et lutte pour son maintien en Ligue 1, un nouveau projet pourrait permettre au club de se relancer. France Football révélait en effet il y a quelques semaines que Mickaël Landreau tentait de monter un tour de table afin de prendre les rênes du FC Nantes, dirigé actuellement par Waldemar Kita. « Déjà, c'est mon club de base, donc on peut rêver. Mais ce n'est pas parce qu'on rêve qu'on peut acheter , temporisait néanmoins l’ancien gardien tricolore sur Canal +. Aujourd’hui, moi je suis consultant, j'ai envie de me concentrer sur l'analyse de ce que peut faire Antoine (Kombouaré) comme j'ai pu le faire avec Raymond (Domenech). Ma concentration est clairement sur ça. »

« Au moment où on se parle il n’y a rien »