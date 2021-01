Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Domenech a déjà fait de grosses demandes à Kita !

Publié le 6 janvier 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Alors que le mercato d'hiver est lancé, Raymond Domenech, nouvel entraîneur du FC Nantes, aurait réclamé trois renforts à Waldemar Kita, tout en ayant conscience que des départs ne sont pas à exclure.

Nommé sur le banc du FC Nantes afin de remplacer Christian Gourcuff, Raymond Domenech nourrit de belles ambitions pour son retour sur un banc de touche, dix ans après son départ de l'équipe de France. Et afin de permettre aux Canaris d'assurer leur maintien le plus rapidement possible, l'ancien sélectionneur des Bleus a récemment évoqué ses exigences pour le mercato d'hiver. « Il est possible que ça bouge, mais pas à n'importe quel prix. Je veux faire un vrai bilan ici avec les forces en présence. Je pars souvent avec un a priori favorable sur les joueurs, à eux de montrer. Quand ils ont un nouveau coach, ils veulent montrer ce qu'ils savent faire. On va voir aussi au niveau du centre de formation. Ensuite, on fera un bilan. On avance avec ceux qui sont là », confiait-il en conférence de presse. Et visiblement, le nouvel entraîneur du FC Nantes sait ce qu'il veut et a déjà identifié les besoins des Canaris.

Domenech veut trois renforts