Mercato - FC Nantes : Les débuts de Raymond Domenech sont validés par un joueur !

Publié le 7 janvier 2021 à 14h45 par H.G.

Alors que Raymond Domenech a été intronisé entraineur du FC Nantes pour les six prochains mois, les premiers pas de l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France semblent être particulièrement appréciés par Sébastien Corchia.

Malgré les critiques que sa décision a pu susciter, Waldemar Kita a décidé de confier les rênes du FC Nantes à Raymond Domenech pour la fin de saison. Le Français a ainsi paraphé un contrat de six mois. Cependant, si ce choix ne passe pas auprès des supporters de l’actuel 17e au classement de la Ligue 1, la donne semble être différente en interne. En effet, alors que Nicolas Pallois avait dernièrement soutenu son entraîneur face aux critiques, Sébastien Corchia a tenu à son tour à dire tout le bien qu'il pensait de Raymond Domenech ce mercredi.

« Il a apporté son expérience »