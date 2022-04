Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Erik ten Hag dit tout sur son arrivée à Manchester United !

Publié le 23 avril 2022 à 22h55 par Pierrick Levallet

Pour la saison prochaine, Erik ten Hag sera le nouvel entraîneur de Manchester United. Et le technicien néerlandais s'est exprimé sur son arrivée chez les Red Devils.